Российским дипломатам не дали почтить память советских летчиков на Аляске

Фото: Shutterstock

Власти США не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в годы Второй мировой войны, рассказала ТАСС заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова. По ее словам, в этот раз власти просто проигнорировали соответствующую ноту посольства, хотя ранее проблем с этим не возникало.

Собеседница агентства пояснила, что дипломаты собирались посетить могилы советских военнослужащих 10 декабря в рамках своей краткосрочной служебной командировки на Аляску. Для этого требуется специальное разрешение, поскольку захоронения находятся на территории действующей военной базы.

К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942–1945 годах, — сказала Шумова.

Она добавила, что россияне чтут память не только соотечественников, но и американских граждан, сражавшихся в рядах антигитлеровской коалиции. Поэтому дипломаты возложили цветы к памятнику ветеранам — уроженцам Аляски.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудников дипмиссии постоянно пытаются склонить к предательству родины и сотрудничеству с американскими спецслужбами. Кроме того, в их адрес регулярно поступают угрозы.