Reuters: разведка США ожидает снижения темпов боевых действий на Украине

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Аврил Хейнс

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что ведомство в ближайшие месяцы ожидает снижения темпов боевых действий на Украине. Также глава нацразведки добавила, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай оказывает военную помощь России, сообщает Reuters.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский назвал самыми горячими и болезненными направлениями для украинской армии Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар в Донецкой области. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что союзные силы достигли успехов на Артемовском и Марьинском направлениях.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что среди старшего офицерского состава ВСУ, которые дислоцируются в районе Артемовска, наблюдаются панические настроения. Виной всему — отсутствие директивы эвакуироваться из города.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные продолжают держать оборону на границе в регионе и пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ. По его словам, во всех прифронтовых городах и поселках по-прежнему работают администрации, школы и больницы.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик.