Reuters: Белый дом закупил 200 лобстеров для ужина Байдена и Макрона

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Агентство Reuters сообщает, что Белый дом закупил для ужина президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона 200 лобстеров из штата Мэн. Предположительно, это число связано с 200-летием американо-французских отношений.

В меню также есть американская икра, сыр с плесенью из штат Орегон, стейки и калифорнийские вина, уточняет Bloomberg. Представитель Белого дома Карлос Элизондо сообщил, что для государственного мероприятия использовали взятую в аренду посуду, а также стаканы, столовые принадлежности и постельное белье.

Его слова приводит телеканал CNN. Элизондо добавил, что место проведения ужина двух президентов не позволяет использовать официальные фарфоровые сервизы администрации, хотя оно и находится на территории Белого дома.

На мероприятии ожидается от 300 до 400 гостей. Торжественный ужин является частью усилий США по налаживанию отношений с Францией. Встреча за столом должна была состояться еще несколько месяцев назад, но она постоянно переносилась из-за промежуточных выборов США, зарубежных поездок Байдена и свадьбы его внучки.

Ранее телеканал CNN сообщил о стоимости ужина президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, который организует в четверг, 1 декабря, Белый дом. По последним данным, мероприятие обойдется администрации США в $500 тысяч.