CNN: ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Джо Байден

Телеканал CNN сообщил о стоимости ужина президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, который организует в четверг, 1 декабря, Белый дом. По последним данным, мероприятие обойдется администрации США в $500 тысяч.

Последние данные, которые у нас есть, — это полмиллиона долларов, — говорится в сообщении телеканала.

Сумма будет включать в себя и дорогостоящие блюда, и аренду посуды, и украшения. В меню ужина значатся сыры, омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, на десерт подадут бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обменялся подарками со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время визита лидера Франции в Вашингтон. Байден преподнес Макрону зеркало ручной работы, обрамленное деревом, и коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов, а также архивную копию первого фонографа, созданную знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном в 1877 году.