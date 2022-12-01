Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок

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Президент США Джо Байден обменялся подарками со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время визита лидера Франции в Вашингтон, сообщили в канцеляриях первых лиц двух государств. По данным пресс-службы Белого дома, Байден преподнес Макрону зеркало ручной работы, обрамленное деревом.

Кроме того, президент США подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов и архивную копию первого фонографа, созданную знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном в 1877 году. Жене Макрона первая леди США Джилл Байден вручила украшение с золотой подвеской, инкрустированной изумрудами.

Макрон же в качестве презента преподнес Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к кинофильму «Мужчина и женщина» 1966 года, который Байден смотрел вместе со своей супругой Джилл на первом свидании. Французский президент также подарил главе США чашу, сделанную элитным заводом посуды Christof, символизирующую первые исторические связи Парижа с Вашингтоном. Вместе с этим Макрон подарил Байдену свитер бренда Saint James и часы от фирмы LIP.

Ранее стало известно, что президентов Франции и США во время официального ужина в Белом доме накормили говядиной, лобстерами и сырами. К чаю первым лицам двух стран подали апельсиновый десерт. Приглашение на ужин в Белом доме французский лидер принял в ходе визита в Вашингтон.