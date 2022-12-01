Стало известно, чем Байден накормит Макрона в Белом доме В меню официального ужина Макрона и Байдена в Белом доме вошли говядина, лобстеры и козий сыр

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

Президентов Франции и США во время официального ужина в Белом доме накормят говядиной, лобстерами и сырами, сообщает BFMTV. А к чаю подадут апельсиновый десерт. На предложение посетить ужин в Белом доме французский лидер согласился в ходе визита в Вашингтон.

По данным телеканала, на закуску главам государств предложат лобстеров из американского штата Мэн, икрой местного улова, а также равиоли из кабачков. Основным блюдом станет говядина с петрушкой и картофелем в сочетании с топинамбуром и кресс-салатом.

Также на столе будет находится сырная нарезка из орегонского, калифорнийского козьего сыра и чеддера из Висконсина. На десерт Макрону и Байдену подадут апельсиновый бисквит и томленые груши с цитрусовым соусом и мороженым.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявил, что самыми полезными приправами для людей старшего возраста являются имбирь, лавровый лист и куркума. Дело в том, что у пожилых людей часто возникают проблемы с пищеварением и воспалением суставом, введение в ежедневный рацион этих приправ поможет справиться с недугами. В частности, содержащиеся в имбире полезные вещества стимулируют выработку желудочного сока.