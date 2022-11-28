Диетолог назвала три самые полезные приправы в пожилом возрасте Диетолог Дюваль назвала имбирь, куркуму и лавровый лист самыми полезными приправами для пожилых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми полезными приправами для людей старшего возраста являются имбирь, лавровый лист и куркума, заявила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Как пояснила медик, у пожилых людей часто возникают проблемы с пищеварением и воспалением суставом, введение в ежедневный рацион этих приправ поможет справиться с недугами. В частности, содержащиеся в имбире полезные вещества стимулируют выработку желудочного сока.

В пожилом возрасте органы пищеварения уже изношенные, сока выделяется недостаточно, в связи с чем образуется много полупереваренной пищи, которая раздражает кишечник, вызывает метеоризм, неприятные ощущения. Употребление такой специи даст возможность нормализовать процесс переваривания, — отметила Дюваль.

Другая специя, куркума, отлично помогает снять воспаление в суставах. При этом для лучшего усвоения при приготовлении пищи ее лучше сочетать с черным перцем, посоветовала диетолог.

В свою очередь, лавровый лист незаменим при очистке суставов от накопившихся солей. Врач подчеркнула, что раз в полгода можно в течение нескольких дней употреблять настой лаврового листа, чтобы почистить организм от отложения солей.

Если мы используем лавровый лист в рационе, то делаем эффект очищения от лишних солей достаточно мягким, — подчеркнула специалист.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что чрезмерное употребление в пищу такой популярной специи, как мускатный орех, может оказаться смертельно опасным для человеческого организма. По ее словам, мускатных орех нужно использовать только в небольших количествах, буквально на «кончике ножа», чтобы придать блюду изысканный и пикантный вкус, а если увеличить дозировку этой специи, то появятся нарушения нервной системы, вплоть до галлюцинаций и летальных исходов.