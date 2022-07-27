Названа смертельная опасность популярной специи Диетолог Соломатина предостерегла россиян от чрезмерного использования популярной специи

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Чрезмерное употребление в пищу такой популярной специи, как мускатный орех, может оказаться смертельно опасным для человеческого организма, напомнила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, мускатных орех нужно использовать только в небольших количествах, буквально на «кончике ножа», чтобы придать блюду изысканный и пикантный вкус, а если увеличить дозировку этой специи, то появятся нарушения нервной системы, вплоть до галлюцинаций и летальных исходов.

Мускатный орех может быть чрезвычайно ядовитым, вызывать помутнение рассудка, вплоть до летального исхода, смотря сколько съесть. Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания, падает концентрация внимания. Это, можно сказать, наркотическая, отравляющая специя, — объяснила Соломатина.

Ранее Соломатина рассказала, что на ужин не рекомендуется есть «тяжелую» пищу, которая долго переваривается, особенно если между сном и последним приемом пищи пройдет не слишком много времени. Она рекомендовала не есть в конце дня продукты с содержанием простых углеводов, так как организм не успеет израсходовать полученную из пищи энергию, и она превратится в жир.

Диетолог также посоветовала отказаться от употребления на ужин бобовой и богатой клетчаткой пищи. Более того, не рекомендуется есть и блюда с избытком соли, так как эта приправа задерживает жидкость в организме и может повысить давление.