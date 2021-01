Рейтинг Трампа достиг рекордно низких значений за всё время президентства

Фото: Samuel Corum/Global Look Press

США внесли в санкционные списки по Ирану 16 организаций и трёх человек, в том числе одного по обвинению в терроризме. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Как отмечается, в список террористов ведомство добавило гражданина Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави. Под санкции США попали организации: Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development...