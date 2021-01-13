Рейтинг Трампа достиг рекордно низких значений за всё время президентства

https://static.news.ru/photo/2c7272a2-55be-11eb-a35b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Global Look Press

Рейтинг одобрения действующего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа рухнул до отметки в 34%. Это самый низкий показатель за все четыре года его руководства страной. Результат получен по итогам социологического опроса. 63% респондентов отрицательно относятся к действиям политика.

Однако среди республиканцев процент одобрения Трампа до сих пор довольной высокий — 75%. Но статистика показывала больший градус доверия в похожем исследовании, проведённом в декабре 2020 года. Тогда Трампа поддержали 83% опрошенных сторонников «слонов». Также упал рейтинг лидера в среде независимого электората — 29% участников исследования выразили свою симпатию главе Белого дома. В декабре показатель составил 38%, передаёт газета Politico.

Эксперты напомнили, что почти четыре года рейтинг Трампа отличался «необычайной стабильностью» и, обычно, варьировался в диапазоне от 40% до 50%. Провал популярность издание связало с его отказом признавать итоги выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии 6 января. Опрос провели с 8 по 11 января. В нём приняли участие 1996 избирателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йорк расторгнет все контракты с компанией, принадлежащей семье президента США Дональда Трампа, из-за преступных действий её руководства. Об этом заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио. Он уточнил, что речь идёт о «подстрекательстве к мятежу против правительства США».

Демократы, а также некоторые республиканцы обвиняют Трампа в призывах своих сторонников к штурму Капитолия США 6 января. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе.