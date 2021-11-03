Рейтинг Байдена рухнул ниже 38%

Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Соответствующий опрос был проведён совместно со Саффолкским университетом, пишет USA Today.

Не нравятся действия главы государства 59% опрошенных. Ещё 46% считают, что американский лидер не справляется со своими обязанностями либо справляется хуже, чем они ожидали. Против выдвижения кандидатуры Байдена на второй срок выступили 64% респондентов, при этом 28% из них — демократы.

Рейтинг Байдена снижается постепенно. В октябре он опустился до показателя 44,7% с предыдущих 56%. Такой показатель стал больше, чем показатели падения рейтингов у десяти его предшественников.

Ранее сообщалось, что в августе рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ). Согласно предыдущим результатам, о работе Байдена положительно высказались 53% американцев.