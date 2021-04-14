Разведка США изучает гипотезу происхождения коронавируса в лаборатории

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Разведывательное сообщество США не располагает данными, когда и как произошло первоначальное заражение коронавирусной инфекцией. Поэтому до сих пор рассматриваются различные альтернативные версии. Об этом заявила директор национальной разведки Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по разведке сената Конгресса США.

По её словам, у разведчиков существует две альтернативные гипотезы: либо вирус передался человеку при контакте с инфицированным животным, либо появился из-за «несчастного случая в лаборатории». Она пояснила, что разведсообщество продолжает работать над этим вопросом и собирать информацию.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что руководство Китая не было в полной мере откровенным и прозрачным при работе с Всемирной организацией здравоохранения по вопросам предоставления данных, которые могли бы ответить на вопрос о происхождении коронавируса, сообщает ТАСС.

Мы делаем всё, что можем, используя все имеющиеся у нас источники, чтобы попытаться выяснить правду, — добавил глава ЦРУ.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов по итогам поездки в Китай. В нём специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно происхождения коронавируса. Наиболее вероятным назван сценарий, при котором одно животное передало вирус другому, а потом произошло заражение человека, происхождение вируса в лаборатории названо наименее вероятным сценарием.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире седьмую неделю подряд растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Он добавил, что показатели смертности увеличиваются четвёртую неделю подряд. В настоящее время COVID-19 был диагностирован у более 136 млн человек по всему миру, скончались почти 3 млн человек.