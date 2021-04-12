Гендиректор ВОЗ рассказал о росте заражаемости COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/afe6c2ee-9ba2-11eb-b59f-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мире вот уже седьмую неделю подряд растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В настоящий момент, судя по информации из открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились более 136 млн человек. Почти 3 млн заболевших скончались. Как отметил Гебрейесус, в течение января и февраля в мире наблюдалось снижение числа новых случаев заражения. Однако к сегодняшнему дню количество заболевших продолжает расти вот уже седьмую неделю подряд.

Показатели смертности увеличиваются четвёртую неделю подряд, — цитирует ТАСС генерального директора ВОЗ.

Как ранее передавал NEWS.ru, ВОЗ не наблюдает на данный момент глобального снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила её представитель в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, одержать полную победу над коронавирусом вряд ли удастся до конца этого года. Она добавила, что вакцинация от коронавируса в мире начинает приносить положительные результаты, но её темпы нужно усилить.