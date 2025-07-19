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19 июля 2025 в 20:06

Раскрыто, как Зеленский использовал женщину ради благосклонности Трампа

Bloomberg: Зеленский начал кадровые перестановки ради расположения Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Перестановки в правительстве Украины направлены на сближение с США, сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков, президент страны Владимир Зеленский продвигает лояльных кандидатов, способных наладить контакт с американским лидером Дональдом Трампом. Это в том числе касается Юлии Свириденко, которая стала премьером.

Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции сторонников президента, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа, — сказано в материале.

Журналисты отметили, что Свириденко заняла пост премьер-министра Украины спустя 11 недель после подписания соглашения о ресурсах между Киевом и Вашингтоном, в котором она участвовала. По информации источников, Зеленский рассматривал ее кандидатуру еще с прошлого года, однако ключевым фактором стало ее участие в переговорах с США.

Источники сообщили, что Свириденко была единственным претендентом на должность премьера, которого всерьез рассматривал украинский лидер. Один из инсайдеров подчеркнул, что на посту министра экономики она зарекомендовала себя как эффективный переговорщик, способный привлекать внешнее финансирование и справляться с ключевыми вызовами.

Бывшего премьера Украины Дениса Шмыгаля назначили министром обороны. Он возглавлял кабмин с 2020 года. Зеленский заявил, что опыт Шмыгаля пригодится на посту главы военного ведомства. В этой сфере сосредоточены максимальные ресурсы страны, отметил глава государства, указав на большую ответственность.

Украина
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
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