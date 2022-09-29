Пять человек пострадали в результате стрельбы в школе в Калифорнии Пять человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Калифорния

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

До пяти человек получили ранения в результате стрельбы в американском Окленде, штат Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Инцидент произошел днем 28 сентября.

По имеющимся данным, в результате стрельбы пострадали от трех до пяти человек. Они госпитализированы. Школа была заблокирована, из нее эвакуируют учащихся.

По мнению правоохранителей, стрельбу могли устроить три человека. Ведется розыск нападавших.

26 сентября стало известно о стрельбе в школе Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой.

В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.