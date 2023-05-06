Пять человек пострадали при пожаре на заводе Shell в США

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В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе британской нефтяной компании Shell в американском Техасе пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на информацию властей.

Как рассказал в эфире телеканала мэр города Дир-Парк, где произошел инцидент, причиной происшествия стала утечка углерода. Угроза для жизни и здоровья населению отсутствует. В момент ЧП проводилось плановое техническое обслуживание теплообменника.

В офисе шерифа добавили, что пожар локализован, пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате пожара, произошедшего на предприятии Shell неподалеку от города Хьюстон, пострадали по меньшей мере два человека. Также сообщалось, что перед началом пожара был слышен сильный взрыв.

4 мая сообщалось о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Пожар был ликвидирован. На следующий день из-за самовоспламенения нефтепродуктов случился новый пожар.