Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Shell в США KHOU 11: нефтеперерабатывающий завод Shell горит под Хьюстоном, есть пострадавшие

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В США произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии энергетического гиганта Shell. Огонь возник на заводе, расположенном неподалеку от города Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщает телеканал KHOU 11.

По данным СМИ, пожар начался 5 мая около 14:54 по местному времени. По меньшей мере два человека пострадали. Все сотрудники предприятия в настоящее время эвакуированы.

О причинах пожара не сообщается.

В свою очередь агентство BNO News указывает, что возгоранию на НПЗ предшествовал сильный взрыв.

4 мая сообщалось о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Пожар был ликвидирован.

5 мая на заводе снова вспыхнул огонь — из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Возгорание также ликвидировано.