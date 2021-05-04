«Путешествия Гулливера»: американцы высмеяли фотографию с Байденом

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Снимок Джо Байдена и его жены в гостях у семьи экс-президента Соединённых Штатов Джимми Картера стала интернет-мемом.

На фотографии, опубликованной Центром Картера в Twitter, заметна разница в размерах между нынешним и бывшим президентом. Пользователи Сети предположили, что Байдены выглядят великанами на фоне Картеров из-за использования фотографом широкоугольного объектива.

Похоже на что-то из «Путешествий Гулливера». Что случилось? — выразил недоумение один из комментаторов.

Weâre pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4 — The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021

«Похоже на сцену из „Братства кольца“, когда Гэндальф пришел в дом к Фродо», «Восхитительно! Но разве я единственный, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл в нём — гиганты?» — написали американцы.

Некоторые при этом возмутились, что Байдены не надели маски при общении с пожилыми Картерами.

Ранее бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн заявил, что президент США Джо Байден «брякнул, не подумав», когда назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Такое мнение на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, выразил . По его словам, в настоящий момент уже видны контуры стратегии Байдена по отношению к РФ.