«Брякнул, не подумав»: в США Байдена осудили за слова об «убийце» Путине

https://static.news.ru/photo/64a7d7e8-a9c9-11eb-b132-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден «брякнул, не подумав», когда назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Такое мнение на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, выразил бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в настоящий момент уже видны контуры стратегии Байдена по отношению к РФ.

Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он поплыл по течению, — заявил Бигэн.

Он добавил, что советники Байдена едва ли призывали лидера сказать нечто подобное. Однако потом администрация заняла своеобразную оборону и попыталась превратить неправильное заявление главы государства в добродетель.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности, тот назвал его «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ожидали лучшего от первых 100 дней президентства Джо Байдена.