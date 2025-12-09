ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:34

«Прямое указание»: политолог объяснил слова Трампа о выборах на Украине

Политолог Корнилов: Трамп дал понять, что у Зеленского проблемы

Владимир Корнилов Владимир Корнилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп своим заявлением о необходимости провести выборы на Украине дал ее лидеру Владимиру Зеленскому понять, что у того большие проблемы, сказал NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его мнению, если прежде в Киеве не воспринимали слова о нелегитимности президента всерьез, то теперь Зеленскому и его сторонникам придется задуматься.

Это не просто сигнал, а прямое указание. У Зеленского действительно возникают проблемы, поскольку о его нелегитимности говорит человек, от которого напрямую зависит военная помощь Украине, предоставление разведывательных и спутниковых данных, — пояснил эксперт.

Корнилов добавил, что Зеленский сам «доигрался», поскольку начал открыто дерзить лидеру США и проявлять неуважение к Вашингтону.

Следовало ожидать, что Трамп воспримет эту проблему всерьез. А это (нелегитимность. – NEWS.ru) действительно серьезная организационная проблема при любых переговорах, — указал политолог.

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киеву не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь конфликтом с Россией.

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
выборы
