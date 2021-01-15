Прокуроры США считают, что участники беспорядков хотели убить конгрессменов

https://static.news.ru/photo/0f4e44fc-5763-11eb-9373-fa163e074e61_660.jpg Джейкоб Чансли Фото: 2020 Visionferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники беспорядков в Вашингтоне, напавшие на Конгресс Соединённых Штатов, планировали схватить и убить парламентариев, считают в американской прокуратуре.

Соответствующие данные содержатся в ходатайстве ведомства, поданном в рамках дела жителя штата Аризона Джейкоба Чансли, который, по предварительным данным, был на ставшей известной фотографии из Конгресса в меховой шапке и с копьём.

Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц, — цитирует документ Associated Press.

Соответствующее ходатайство было направлено в суд. Обвинение настаивает, что Чансли зашёл на трибуну и оставил там записку с угрозами в адрес вице-президента США Майка Пенса. В записке говорилось, что наступление справедливости — «вопрос времени».

Накануне спецслужбы США установили личность гражданина, который избил сотрудника полиции флагштоком возле здания Капитолия в Вашингтоне. Согласно полученным данным, нападавшим оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер. На одном из видеороликов видно, как он наносит множество ударов стражу порядка, после чего тот падает и его атакуют другие протестующие. Мужчину опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после акции. Он заявил, что принял пострадавшего за сторонника ультралевого движения Антифа, несмотря на форму правоохранителя, писал NEWS.ru.