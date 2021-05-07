Прокололся: сенатор в США скрыто вёл онлайн-трансляцию за рулём авто

https://static.news.ru/photo/c206c1c8-af47-11eb-addb-96000091f725_660.jpg Фото: State Senator Andrew Brenner - Ohio 19th Senate District/facebook.com

Сенатор штата Огайо во время рабочего заседания по Zoom решил поехать куда-то на машине, а чтобы коллеги подумали, что он дома, Эндрю Бреннер поставил на фон фото своего домашнего кабинета.

Прокол вышел, когда коллеги политика заметили ремень безопасности. Фотошопера выдала также очень правдоподобная картинка.

Эндрю Бреннер Социальные сети

Интересно, что именно в этот день законодатели штата Огайо внесли законопроект, запрещающий проведение онлайн-трансляций с телефона за рулём авто, пишет The New York Times.

Ранее стало известно, что в России кандидатов в водители хотят обязать сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме запрещённых наркотических веществ. Новые правила будут установлены Минздравом. Документ оценивается в Аналитическом центре при правительстве в рамках так называемой регуляторной гильотины. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.