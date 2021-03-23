Принца Гарри взяли на работу в центр психологической помощи

https://static.news.ru/photo/3f534d7a-8be6-11eb-b9ba-96000091f725_660.jpg Фото: CBS/Global Look Press

Британский принц Гарри получил должность в американской компании BetterUp, обучающей навыкам карьерного роста.

На новой работе принц будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье. По информации издания, его освободили от управления персоналом и составления финансовых отчётов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Я намерен помочь повлиять на жизнь людей, — объяснил Гарри своё согласие на эту работу.

Также, по его словам, проактивный коучинг предоставляет «безграничные возможности для личного развития, повышения осведомлённости и улучшения жизни во всех отношениях».

Генеральный директор BetterUp Алекси Робишо надеется, что принц окажется полезен компании.

В настоящее время Гарри и его жена Меган Маркл проживают в собственном доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Пара воспитывает двухлетнего сына Арчи, а скоро у них появится и второй малыш.

Ранее Маркл и принц Гарри сделали несколько громких заявлений в ходе интервью, в том числе обвинили членов королевской семьи в расизме. Меган уверяла, что кто-то из родственников интересовался, насколько тёмным будет цвет кожи её сына Арчи, писал NEWS.ru.