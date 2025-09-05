«Применил базуку»: Трамп уничтожил стратегию США в Азии Экс-чиновник Брюэн: Трамп свел на нет усилия по выстраиванию порядка в Азии

Президент США Дональд Трамп свел на нет многолетние усилия предыдущих администраций по формированию выгодного для Вашингтона порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил экс-сотрудник Белого дома Бретт Брюэн в интервью NBC News. По данным телеканала, США традиционно рассматривали Индию как ключевого партнера в противодействии влиянию Китая и России.

Мы провели последнее десятилетие, пытаясь выстроить партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе для ограничения враждебных действий Китая. Трамп просто применил базуку, — сказал Брюэн.

Эксперт признался, что кадры с саммита ШОС в Пекине, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держался за руки с президентом России Владимиром Путиным и дружески беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином, вызвали критику в Вашингтоне. Бывший представитель американской администрации отметил, что изображения выглядели неблагоприятно для США.

Ранее США приняли решение прекратить финансирование военных программ для стран, граничащих с Россией, включая обучение и оснащение их армий. Администрация не стала запрашивать у Конгресса новые ассигнования после сентября 2026 года, что согласуется с политикой переложения ответственности за оборону Европы на страны ЕС.