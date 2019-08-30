https://static.news.ru/photo/22fe1bea-cc8f-11e9-958f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Массовое отравление прихожан католической церкви произошло в американском городе Блумингтон, после того как им предложили попробовать необычное печенье.

Угощение принёс 74-летний местный житель, которого все называют мистер Джонс. Во время дегустации посетители церкви отметили солёный привкус лакомства.

Спустя некоторое время недомогание почувствовали шесть человек в возрасте от 12 до 70 лет. Всех их доставили в больницу.

После случившегося Джонс заявил, что ни в чём не виноват, однако позднее полицейские нашли у него дома субстанцию, которая содержала следы марихуаны. В конце концов пожилой прихожанин признал свою вину, передаёт NZ Herald .

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