Массовое отравление прихожан католической церкви произошло в американском городе Блумингтон, после того как им предложили попробовать необычное печенье.
Угощение принёс 74-летний местный житель, которого все называют мистер Джонс. Во время дегустации посетители церкви отметили солёный привкус лакомства.
Спустя некоторое время недомогание почувствовали шесть человек в возрасте от 12 до 70 лет. Всех их доставили в больницу.
После случившегося Джонс заявил, что ни в чём не виноват, однако позднее полицейские нашли у него дома субстанцию, которая содержала следы марихуаны. В конце концов пожилой прихожанин признал свою вину, передаёт
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