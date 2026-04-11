11 апреля 2026 в 13:20

Причастные к секретным программам США ученые стали загадочно пропадать

DM сообщило о пропаже и смерти ученых, причастных к секретным программам США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США начали массово пропадать и гибнуть ученые, которые работали над американскими секретными программами в области космических, ядерных и оборонных технологий, сообщило издание The Daily Mail. Среди них — умерший 59-летний Майкл Дэвид Хикс, который работал в Лаборатории реактивного движения НАСА (ЛРД) 25 лет.

По информации журналистов, ученый занимался исследованием астероидов и комет, которые угрожают Земле. В том числе он работал над экспериментами, которые позволили бы менять орбиты космических тел. Также известно о смерти коллеги Хикса 61-летнего Фрэнка Майуолда.

Ранее сообщалось, что в восточной части Польши недалеко от города Миньск-Мазовецки в лесном массиве обнаружен упавший неопознанный летающий объект. Инцидент произошел в поселке Рудник. Объект упал на значительном удалении от жилых построек, поэтому жертв и разрушений нет.

До этого бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочных событиях на авиабазе Мальмстром в штате Монтана, которые произошли в марте 1967 года. По словам Саласа, после появления в небе неопознанных летающих объектов одновременно вышли из строя 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I.

В еще одном городе Украины введут трудовую повинность
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

