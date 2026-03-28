28 марта 2026 в 17:46

Европейская страна стала местом падения НЛО

RMF FM: неопознанный летающий объект рухнул на территории Польши

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В восточной части Польши недалеко от города Миньск-Мазовецки в лесном массиве обнаружен упавший неопознанный летающий объект, сообщила радиостанция RMF FM. Инцидент произошел в поселке Рудник. Объект упал на значительном удалении от жилых построек, поэтому жертв и разрушений нет.

Предположительно, речь идет об аппарате, который мог использоваться для доставки посылки. Содержимое груза пока не установлено. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и саперы. Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов и спасателями.

Ранее в лесном массиве Влодавского района Люблинского воеводства на востоке Польши местный житель обнаружил фрагменты НЛО. Инцидент произошел неподалеку от украинской границы. Мужчина нашел обломки во время прогулки в лесу примерно в 2 км от деревни Кшивовежбы и сразу же проинформировал об этом компетентные органы.

До этого бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочных событиях на авиабазе Мальмстром в штате Монтана, которые произошли в марте 1967 года. По словам Саласа, после появления в небе неопознанных летающих объектов одновременно вышли из строя 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I.

