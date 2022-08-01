Президенту США Байдену предложили уйти в «элегантную отставку» Демократ Стайн предложил президенту США Байдену «элегантную отставку» ради будущего страны

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

США под руководством президента Джо Байдена оказались в тяжелой ситуации, в этой связи главе государства следует покинуть свой пост. Такое мнение высказал в статье для издания The New York Post экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. Он полагает, что президенту следует уступить место новому поколению демократов.

Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов, — написал Стайн.

Он объяснил, что «элегантная отставка» возможна в том случае, если действующий президент признает себя «переходным лидером» и покинет пост по собственному желанию до начала промежуточных выборов, намеченных на осень текущего года.

По словам Стайна, Байден не сделал того, ради чего его избрали: не «исцелил» США после многих лет раскола и политической борьбы. При этом администрация главы государства столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней. Кроме того, работу администрации сопровождает стремительный скачок инфляции, а прогнозы на будущих выборах в отношении демократов можно считать «катастрофическими». Кроме того, политик подчеркнул, что у граждан вызывает опасение умственное и физическое здоровье главы государства.

Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом, — резюмировал Стайн.

Ранее издание The New York Times написало, что из-за повторного положительного теста на коронавирус у Джо Байдена Демократическая партия США может столкнуться с серьезными трудностями на предстоящих промежуточных выборах этой осенью. Как заявили авторы статьи, глава Белого дома не сможет путешествовать по стране и продвигать свою политическую повестку, поскольку долгое время будет находиться на самоизоляции.