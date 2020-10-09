Препарат для лечения Трампа сделали из крови трёх сингапурцев

https://static.news.ru/photo/3e2ab57e-0a3f-11eb-9944-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19, для лечения от коронавирусной инфекции президента США Дональда Трампа.

Как пишет издание Straits Times, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) удовлетворил запрос о сотрудничестве, поступивший из американской фармацевтической компании Regeneron. При этом проситель отказался от прав интеллектуальной собственности на лечение.

Американская сторона просила выбрать до 20 пациентов, вылечившихся от COVID-19. NCID отобрал пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что этого будет достаточно для забора образцов крови. В итоге хватило трёх пациентов. Образцы крови сингапурцев стали отправной точкой для производства препарата на основе антител к коронавирусу.

Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона 5 октября. Хозяин Белого дома провёл в больнице три дня, лечась от коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что президента США вылечили «ещё не разрешённым коктейлем».