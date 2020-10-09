Препарат для лечения Трампа сделали из крови трёх сингапурцев

Врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19, для лечения от коронавирусной инфекции президента США Дональда Трампа.
Как
Американская сторона просила выбрать до 20 пациентов, вылечившихся от COVID-19. NCID отобрал пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что этого будет достаточно для забора образцов крови. В итоге хватило трёх пациентов. Образцы крови сингапурцев стали отправной точкой для производства препарата на основе антител к коронавирусу.
Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона 5 октября. Хозяин Белого дома провёл в больнице три дня, лечась от коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что президента США вылечили «ещё не разрешённым коктейлем».
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