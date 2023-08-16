Правда ли, что Трампа посадят в тюрьму: что он сделал, сколько лет получит

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Дональд Трамп

Бывший американский лидер Дональд Трамп обязан до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где он будет формально арестован, заявили в офисе шерифа округа. Что сделал экс-президент США и сколько лет лишения свободы он может получить?

«На данный момент, исходя из установок, полученных из офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит», — отметили представители офиса шерифа.

Сообщается, что обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, которая включает в себя обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

В чем обвиняют Трампа и сколько он может получить

6 января 2021 после президентских выборов, где победил Джо Байден, сторонники Трампа отказались признавать результаты голосования и стали штурмовать здание Капитолия, вступив в столкновение с полицией. Затем бывшему президенту США предъявили обвинения в связи с протестами.

В обвинительном акте спецпрокурор Джейк Смит озвучил четыре пункта обвинения: сговор с целью обмана правительства США, нарушение права избирателей на честные выборы, препятствие расследованию и сговор с этой целью. В общей сложности Трампу грозит более 50 лет тюремного заключения.

В конце июля этого года стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило бывшему президенту новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Сам Трамп свою вину отрицает.

Сообщалось, что в обновленное обвинительное заключение добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Это касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране». Таким образом, общее число пунктов обвинения, связанных с удержанием документов, достигло 32. Каждый из них грозит политику 20 годами тюрьмы.

Как на происходящее реагирует Трамп

Бывший президент США считает, что новые обвинения со стороны администрации Байдена — это попытка вмешаться в выборы 2024 года. Трамп также назвал обвинения «абсолютно надуманными».

«Спецпрокурор Джек Смит предъявит мне, вашему любимому президенту, очередные надуманные обвинения. С целью вмешательства в президентские выборы 2024 года», — написал Трамп.

По мнению экс-президента, происходящее является частью попытки скрыть «плохие новости о подкупах и вымогательствах», которые, как он утверждает, исходят от «команды» нынешнего лидера страны Джо Байдена. Политик подчеркнул, что это часть стратегии демократов на выборах 2024 года.

Помимо этого, Трамп назвал суд над ним политическим преследованием. По его словам, этого никогда не должно было случиться в США.

«Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена», — добавил политик.

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