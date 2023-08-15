США предрекли распад из-за преследования Трампа перед выборами Американист Самуйлов: США могут распасться, если Трампа посадят

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Если демократам удастся посадить республиканца и экс-президента США Дональда Трампа в тюрьму до президентских выборов, то страна может скатиться к гражданской войне и распаду, заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. По его словам, уже видны контуры будущих новых государств на месте США.

Топорное преследование Трампа перед выборами — это грубейшая политическая ошибка демократов. Если его посадят, то США стремительно двинутся в сторону гражданской войны и распада. Соединенные Штаты распадутся приблизительно на три государственных образования: восточное побережье, промышленно развитое западное побережье и центральные штаты от Иллинойса до Техаса, — заявил Самуйлов.

Американист привел пример Техаса, в котором, по его словам, сильны сепаратистские тенденции, а экономический потенциал штата, его территория и численность населения отвечают требованиям самостоятельного государства.

Напомню, что в 2021 году один из законодателей-республиканцев зарегистрировал в парламенте Техаса законопроект о проведении референдума по выходу штата из состава США. В июне 2022 года Республиканская партия Техаса на своём съезде проголосовала за проведение этого референдума. Если парламент штата поддержит инициативу, население может проголосовать за его выход, — предположил эксперт.

По мнению Самуйлова, к такому сценарию способно привести судебное преследование Трампа с целью не допустить его участия в выборах президента США 2024 года.

15 августа большое жюри в штате Джорджия предъявило Дональду Трампу обвинение из 13 пунктов по делу о попытке повлиять на выборы главы государства в 2020 году. Согласно тексту документа, Трампа обвиняют в нарушении закона о борьбе с коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащими, а также в заговоре с целью подлога.

В конце июля большое жюри штата Флорида также выдвинуло обвинения против Трампа. Экс-президента США обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной обороной.