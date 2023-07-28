Трампу предъявили дополнительные обвинения по делу о секретных материалах Трампу предъявлен новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

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Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило экс-президенту США Дональду Трампу новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда. Сам политик своей вины по делу категорически не признает.

По имеющимся данным, в обновленное обвинительное заключение добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Он касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране». Таким образом общее число пунктов обвинения, связанных с удержанием документов, достигло 32.

В деле также появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему вменяется преступный сговор с целью препятствования осуществлению правосудия. По версии следствия, он вместе с еще одним фигурантом дела Уолтером Наутой пытался уничтожить записи с камер видеонаблюдения летом 2022 года.

Ранее Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не считает себя виновным в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. При этом признание вины позволило бы экс-президенту пойти на сделку с обвинением и договориться об облегчении наказания. Ему и его помощнику Уолтеру Науте предъявлено обвинение по 38 пунктам. Каждый из них грозит 20 годами тюрьмы. Также сообщалось, что Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Обвинения содержат три статьи о сговоре с целью обмана американских властей и оказании влияния на свидетелей.