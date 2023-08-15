Политолог рассказал о деградации судебной системы в США Политолог Дудаков связал дело Трампа с деградацией судебной системы США

Фото: Steven Hirsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп в здании суда

Выдвижение все новых обвинений против экс-президента США Дональда Трампа и возбуждение в его отношении новых уголовных дел свидетельствует о деградации судебной системы в стране, заявил в беседе с ИА SM.News политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что активность судебных властей усилилась на фоне попыток Трампа принять участие в президентских выборах.

Прокуроры продолжают попытки посадить Трампа на основе законов, которые никакого отношения к нему не имеют. <...> Причем с момента тех событий прошло уже три года, прокуроры могли в любой момент выдвинуть обвинения. Но они дождались выборов, чтобы именно сейчас попытаться нанести урон кампании Трампа, — отметил эксперт.

По его словам, против экс-президента США выдвинуто еще 41 обвинение, в том числе в оспаривании итогов выборов в Джорджии. Якобы сразу после голосования Трамп звонил губернатору штата, чтобы обсудить возможность найти 12 тысяч голосов для своей победы. При этом, как напомнил Дудаков, в Джорджии уровень преступности с 2022 года вырос на 8%, однако местные прокуроры занимаются борьбой не с ней, а с политическими оппонентами нынешней власти.

Это наглядный пример того, как правоохранительная система США стремительно деградирует. Сам же Трамп продолжает еще активнее вести кампанию — ведь только в случае победы на выборах у него есть шанс отбиться от прокурорских гонений, — пояснил аналитик.

Ранее Большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытке повлиять на выборы главы государства в 2020 году. Трампа обвиняют в нарушении закона о борьбе с коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащими, а также в заговоре с целью подлога.