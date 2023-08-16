Шериф в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа после явки

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шериф округа в штате Джорджия, где бывшему президенту США Дональду Трампу вынесли очередное обвинение, заявил, что ожидает от политика и других фигурантов дела явки в местную тюрьму, передает телеканал CNN. По словам шерифа, экс-глава Белого дома может прийти в любой момент.

Основываясь на руководстве, полученном от офиса окружного прокурора и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном заключении, будут оформлены в тюрьму на улице Райс, — говорится в заявлении.

В сообщении также сказано, что все обвиняемые могут сдаться в любой момент, так как «тюрьма открыта 24 на 7». По данному адресу находится тюрьма округа Фултон.

Ранее стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытке повлиять на выборы главы государства в 2020 году. Согласно тексту документа, Трампа обвиняют в нарушении закона о борьбе с коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащими, а также в заговоре с целью подлога.

В свою очередь Трамп призвал отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения выборов президента США в 2024 году. Политик подчеркнул, что один из процессов был назначен на ту же дату, когда пройдут важные праймериз в штате Айова.