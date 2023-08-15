Трампу предъявили обвинения из 13 пунктов Большое жюри в США предъявило Трампу обвинения из 13 пунктов

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытке повлиять на выборы главы государства в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение. Согласно тексту документа, Трампа обвиняют в нарушении закона о борьбе с коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащими, а также в заговоре с целью подлога.

Трамп стал не единственным фигурантом уголовного дела. Члены жюри также выдвинули обвинения против бывшего адвоката Руди Джулиани и его помощника Марка Медоуза, работавшего в Белом доме. Всего в качестве ответчиков выступают 19 человек. Фигуранты дела предстанут перед судом не позднее 25 августа. Предполагается, что рассмотрение дела начнется в течение ближайших шести месяцев.

Дональд Трамп ранее призвал отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения выборов президента США в 2024 году. Политик подчеркнул, что один из процессов был назначен на ту же дату, когда пройдут важные праймериз в штате Айова. Бывший глава государства назвал спецпрокурора Джека Смита, назначившего слушания на эту дату, «оторванным от реальности».

В конце июля большое жюри штата Флорида также выдвинуло обвинения против Трампа. Экс-президента США обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной обороной.