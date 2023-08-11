Трамп призвал отложить судебные разбирательства до конца выборов 2024 года

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения выборов главы государства в 2024 году. По словам политика, один из процессов был назначен перед важными праймериз в штате Айова.

Спецпрокурор Джек Смит назначил начало одного из процессов на 2 января, перед важными праймериз в Айове! Только совсем оторванный от реальности лунатик мог выбрать эту дату, на следующий день после Нового года, и так, чтобы обеспечить максимальное вмешательство в праймериз в Айове. <...> Такой процесс никогда не должен был вообще состояться, а если уж состоится, то только после выборов, — написал Трамп.

Он также призвал отложить и другие процессы по выдвинутым против него обвинениям. По словам Трампа, инициатором преследования был действующий глава государства Джо Байден, а данные процессы являются вмешательством в выборы.

В отношении Трампа выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, обвинения в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года и обвинения из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. Ожидается, что на следующей неделе против него также будет выдвинуто обвинение в попытке повлиять на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов главы государства в 2020 году.

Ранее большое жюри южного округа штата Флорида выдвинуло новый пункт обвинения Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. К обвинительному заключению добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это было сделано намеренно из-за предстоящих в стране выборов в 2024 году.