Захарова указала на связь предстоящих выборов в США с обвинениями Трампу

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала предъявление бывшему президенту США Дональду Трампу новых обвинений. Она отметила, что это было сделано намерено из-за предстоящих в стране выборов в 2024 году.

По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало, — написала Захарова.

Недавно Дональду Трампу выдвинули обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы президента США в 2020 году. Политика будут судить по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида выдвинуло новый пункт обвинения Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. К обвинительному заключению добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Экс-президент США отказался признавать свою вину. Он заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена пытается вмешаться в выборы, которые состояться в следующем году.