Трамп назвал предъявленные обвинения вмешательством в выборы 2024 года

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Новые обвинения со стороны администрации Байдена — это попытка вмешаться в выборы президента 2024 года, написал Дональд Трамп на платформе Truth Social. Он также назвал обвинения абсолютно надуманными.

Спецпрокурор Джек Смит предъявит мне, вашему любимому президенту, очередные надуманные обвинения. С целью вмешательства в президентские выборы 2024 года, — заявил Трамп.

Он считает, что новые обвинения будут связаны вокруг ситуации с нападением на Капитолий его сторонниками в январе 2021 года. По мнению бывшего лидера страны, это является частью попытки скрыть «плохие новости о подкупах и вымогательствах», которые, как он утверждает, исходят от «команды» нынешнего президента, Джо Байдена. Трамп считает, что это часть стратегии демократов на выборах 2024 года.

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило Дональду Трампу новые пункты обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о нацобороне и воспрепятствования правосудию. Сам политик своей вины по делу категорически не признает. Он заявил суду в Майами, что не считает себя виновным. При этом признание вины позволило бы экс-президенту пойти на сделку с обвинением и договориться об облегчении наказания.