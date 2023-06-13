Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не считает себя виновным в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Слова политика приводит CNN. При этом отмечается, что признание вины позволило бы Трампу пойти на сделку с обвинением и договориться об облегчении наказания.

Невиновен, — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

В этой связи дело будет рассматриваться в обычном порядке.

Заключение по делу Трампа, размещенное в базе данных суда Южного округа Флориды, гласит, что ему и его помощнику Уолту Науте было предъявлено обвинение по 38 пунктам. Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

В документе указано, что сотрудники ФБР в августе 2022 года в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго изъяли у экс-президента 102 документа. При этом 27 из них хранились в кабинете политика, 75 — в кладовой. 17 документов имели гриф «совершенно секретно».

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, историк Юрий Рогулев предположил, что Трампа в ближайшее время могут формально задержать для взятия отпечатков пальцев, после чего его, скорее всего, отпустят под подписку. Эксперт подчеркнул, что Трамп сможет вести свою избирательную кампанию, даже если получит реальный срок.