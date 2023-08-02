Трампу предъявили обвинения по четырем статьям

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года, сказано в опубликованном в судебной базе документе. Экс-главу Белого дома будут судить еще по четырем статьям.

Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с привлечением Трампа к ответственности. Ему предъявили обвинения по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Ранее большое жюри южного округа штата Флорида выдвинуло новый пункт обвинения Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Экс-президент США отказался признавать свою вину. К обвинительному заключению добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США».

В свою очередь Трамп назвал обвинения со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена попыткой вмешательства в выборы главы Белого дома 2024 года. По его словам, все это является абсолютно надуманным. Новые обвинения будут связаны вокруг ситуации с нападением на Капитолий сторонниками Байдена в 2021 года, уверен политик.