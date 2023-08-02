Посадила Бутину, платила Обаме: кто и как судит Трампа за штурм Капитолия Судья, посадившая Марию Бутину, может отправить Трампа за решетку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3 августа экс-президент США Дональд Трамп должен явиться в суд. Его обвиняют по четырем пунктам, среди них — сговор с целью обмана правительства и воспрепятствование расследованию. Рассматривать дело Трампа будет судья Таня Чаткэн, которая в 2019 году приговорила депутата Госдумы Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Чем еще известна судья Таня Чаткэн, сможет ли Трамп участвовать в выборах и что думают о России другие кандидаты в президенты США — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Трампа

Трампу предъявили обвинения в связи с протестами после президентских выборов, которые закончились штурмом Капитолия в январе 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на материалы дела. В обвинительном акте спецпрокурор Джейк Смит упомянул четыре пункта обвинения: сговор с целью обмана правительства США, нарушение права избирателей на честные выборы, препятствие расследованию и сговор с этой целью. В общей сложности бывшему президенту грозит более 50 лет тюремного заключения.

Дональд Трамп назвал «очередные надуманные» обвинения против него попыткой вмешаться в президентские выборы 2024 года. Бывший глава Белого дома лидирует в президентской гонке со значительным отрывом, заявил Fox News его представитель. По его словам, судебные иски против Трампа — «коррумпированные попытки преступной семьи Байдена» помешать его избирательной кампании.

Это уже третье обвинение против Трампа. Первое связано с хранением в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов (в обвинении 40 пунктов). Еще одно касается подлога финансовой документации (43 пункта): по версии обвинения, компании Трампа платили людям за молчание о подробностях его личной жизни. Одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах платеж прошел под видом оплаты юридических услуг.

Фото: Tyler Merbler from USA/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Кто будет судить Трампа

Рассматривать дело экс-президента США будет федеральная судья округа Колумбия Таня Чаткэн. У нее репутация «самой жесткой судьи» из всех, кто судил обвиняемых в штурме Капитолия, пишет Washington Post. По данным издания, с января по июнь 2021 года она приговорила 31 обвиняемого к тюремному заключению.

«Необходимо ясно дать понять, что попытка насильственно свергнуть правительство, остановить мирный переход власти и нападение на сотрудников правоохранительных органов не останется без ответа», — пояснила Чаткэн во время заседания. К Трампу судья не расположена. По ее словам, он «пошел на Капитолий не из любви к стране».

Судья Чаткэн известна и в России. Именно она в 2019 году приговорила депутата Госдумы Марию Бутину к 18 месяцам заключения за «незаконную работу на правительство России».

«Были большие надежды, что к моему делу судья подойдет детально и рассудит по правде, но деньги оказались для нее важнее. Когда-то Таня Чаткэн работала федеральным адвокатом и помогала людям абсолютно бесплатно», — поделилась в беседе с NEWS.ru Бутина.

Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Таня Чаткэн

«Дело против меня было продиктовано русофобией. Мы рассчитывали, что ее происхождение (Чаткэн афроамериканка. — NEWS.ru) и движение за права нацменьшинств сыграют какую-то роль», — рассчитывала Бутина.

Депутат рассказала, что все приговоры Чаткэн «зачитывала с листочка слово в слово, как ей прописали в прокуратуре, никогда не противореча им».

«У меня сложилось только одно впечатление — единственное, что ее волнует, это не правосудие, а нахождение в фарватере властной верхушки США. Она послушная исполнительница», — заявила Бутина.

Как Чаткэн стала судьей

Бутина поделилась с NEWS.ru документом, из которого следует, что Таня Чаткэн стала судьей окружного суда округа Колумбия благодаря поддержке Барака Обамы. Бутина полагает, что бывший президент США назначил ее судьей в знак благодарности за то, что она пожертвовала тысячи долларов на его президентскую кампанию. Муж Чаткэн Питер Краутмахер тоже жертвовал на кампанию Обамы и в 2011 году стал судьей в Верховном суде округа Колумбия.

По словам депутата, Чаткэн напрямую связана с демократами. В юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP, в которой она была партнером до 2014 года, в основном были юристы-демократы, которые работали на Хиллари Клинтон, Джона Подесту и Барака Обаму.

Ее муж Питер всего несколько дней назад ушел с поста помощника судьи Верховного суда округа Колумбия.

Как иски повлияют на избирательную кампанию Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп не сможет отбиться от выдвинутых против него обвинений и выйдет из президентской гонки. По мнению политика, действующий президент Джо Байден тоже не будет баллотироваться «из-за пошатнувшегося здоровья и коррупционных скандалов».

«Вокруг нынешнего хозяина Белого дома накапливается критическая масса разоблачений. Демократы пытаются их нейтрализовать путем „охоты на Трампа“, но у них может не получиться прикрыть таким образом Байдена, который становится все более уязвимым», — сказал Пушков.

Мария Бутина с этим не согласна. В беседе с NEWS.ru она заявила, что Трамп будет участвовать в выборах в любом случае.

«Даже если его арестуют, за ним сохраняется право участвовать в выборах. Если его приговорят по делу о фальсификации выборов и штурме Капитолия, а он к тому времени станет президентом, то, согласно американской конституции, ему могут объявить импичмент. Но основных кандидатов вряд ли снимут с президентских выборов. Это будет противостояние Трампа против Байдена», — предположила Бутина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто еще из республиканцев идет в президенты

Помимо Байдена и Трампа в американские президенты метят и другие политики. Один из них — консерватор Рональд Десантис. Он один из ярких кандидатов на пост американского лидера. Десантис пока не слишком подкован в комментировании вопросов внешней политики, поэтому предельно осторожен в острых вопросах. В марте 2023 года Рон Десантис заявил, что США не должны «еще глубже запутываться» в конфликте на Украине.

Внимание привлекает также 51-летняя республиканка Никки Хейли. В 2012-м, когда демократы были на подъеме, она высказывалась в поддержку Хиллари Клинтон, потом выступала за Трампа и даже стала при нем постпредом США в ООН. Она всегда отличалась своей жесткой критикой в адрес России и Китая, но в июне 2023 года сообщила о готовности договориться с Россией. Американисты посоветовали не верить ей. Эксперты сравнивают ее с экс-президентом Джорджем Бушем — младшим, который был «ястребом» исключительно на внешнем фронте, напав на Ирак, а на внутреннем «никак не препятствовал экспансии агрессивных либеральных ценностей».

Другой кандидат — вице-президент Трампа Майк Пенс. Он подчеркнул, что в случае победы «не уступит ни шагу в обеспечении безопасности Америки», и обещает делать это «в рамках присяги на конституции».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил: чтобы завершить конфликт на Украине, необходимо пойти на серьезные уступки России. В частности, политик предложил согласиться на замораживание конфликта в действующих линиях контроля и не допускать Украину в НАТО.

В июне документы на участие в президентских выборах подал мэр Майами Фрэнсис Суарез. После него баллотироваться решил член Конгресса США Уилл Херд, за которым закрепилась репутация выступающего за интересы бизнеса прагматичного политика, который не боится искать двухпартийный консенсус.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Майк Пенс

Есть и менее радикальные кандидаты, вернее кандидатки. Политических амбиций не скрывает Меган Маркл — киноактриса и жена британского принца Гарри. Кроме того, о желании стать американским президентом заявил и актер Голливуда Арнольд Шварцнеггер. Он также отметил, что в настоящее время граждане США в лице лидера нации ищут «не правое или левое крыло, а кого-то, кто может объединить нацию». По американскому законодательству актер не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку родился не на территории США.

За кого болеть россиянам

30 июля Трамп заявил, что с Россией нужно ладить из-за ее запасов ядерного оружия. Он отметил, что Штаты находятся «в очень глупой и опасной позиции» из-за ситуации на Украине. Он пообещал остановить конфликт в течение 24 часов, если он придет к власти в 2024 году.

Бутина призывает россиян не питать иллюзий по поводу Трампа. Она напомнила, что приговор против нее был вынесен именно во время правления Трампа. Кроме того, все «самые жесткие» санкции против России ввел 45-й президент США.

«На президентских выборах в США в следующем году Москве надо болеть за себя и выступать за свои интересы», — сказала Бутина.

Читайте также:

Белый дом или ярлык насильника? Что ждет Дональда Трампа

В Белый дом или на нары? Чем закончится суд над Трампом

Трамп назвал вескую причину ладить с Россией