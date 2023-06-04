Политолог призвал не верить словам кандидата в президенты США о союзе с РФ Политолог Мухин призвал не верить словам кандидата в президенты США Хейли о союзе с РФ

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли

Политолог Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru заявил, что американцам верить нельзя, так как в истории полно примеров, когда политики не выполняли своих предвыборных обещаний. Так он прокомментировал оговорку кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, которая сообщила о желании договориться с Россией. Мухин считает, что для американских политиков невыполнение предвыборных обещаний является нормой.

Я считаю, что нельзя верить американцам, они говорят одно, а делают другое. История, к сожалению, полна примеров того, как люди абсолютно не исполняли своих предвыборных обещаний, и это стало в порядке вещей, поэтому я бы, честно говоря, на эту тему даже не беспокоился, — объяснил Мухин.

Ранее Хейли проговорилась о желании договориться с Россией, однако ее пресс-секретарь Кен Фарнасо назвал заявление кандидата забавным. По его словам, никто не действовал жестче по отношению к РФ, чем Хейли.

Вместе с тем до этого политик заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с «неевропейскими странами, включая Россию». По словам Хейли, это необходимо для укрепления глобальной безопасности.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, министр транспорта США Пит Буттиджич, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.