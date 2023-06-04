Кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании договориться с Россией, сообщает агентство Associated Press. Позднее ее предвыборный штаб заявил, что политик ошиблась.

Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, а затем нам нужно объединиться с другими: Россией, Австралией, Японией, Израилем, — сказала Хейли.

Пресс-секретарь политика Кен Фарнасо назвал заявление кандидата забавным. По его словам, никто не действовал жестче по отношению к России, чем Хейли. Вместе с тем до этого политик заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с «неевропейскими странами, включая Россию». По ее словам, это необходимо для укрепления глобальной безопасности.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, министр транспорта США Пит Буттиджич, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Недавно The Wall Street Journal сообщил, что к предвыборной гонке решил присоединиться губернатор штата Флорида Рон Десантис. При этом издание отмечало, что подробности мероприятия, ознаменующего официальное участие политика в борьбе за пост американского лидера, пока не обнародованы.