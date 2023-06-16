Шварценеггер признался в желании стать президентом США Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США, если бы это позволял закон

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Американский актер Арнольд Шварценеггер признался, что если бы законодательство государства это позволяло, он попробовал бы баллотироваться в президенты США. По его мнению, сейчас американцы голосуют не за кого-то, а против кого-то. Слова актера приводит журнал People.

Я очень хорошо представляю, как я бы мог выиграть эти выборы, — сказал Шварценеггер, отвечая на вопрос, принял бы он участие в выборах главы государства в 2024 году.

Он также отметил, что в настоящее время граждане США в лице лидера нации ищут «не правое или левое крыло, а кого-то, кто может объединить нацию». Шварценеггер отметил, что понял это, когда баллотировался в губернаторы от республиканцев.

По американскому законодательству актер не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку родился не на территории США. В 1968 году он иммигрировал в страну из Австрии, в 1983 году получил гражданство. В 2003 году актер был избран на пост губернатора Калифорнии, в 2006 году его переизбрали на эту должность.

Ранее стало известно, что мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. В ходе праймериз он будет бороться за номинацию на выборы от республиканцев с бывшим президентом США Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом и еще рядом однопартийцев.