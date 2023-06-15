В США появился новый кандидат в президенты CNN: мэр Майами Суарез подал документы для регистрации кандидатом в президенты США

Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN. Публичное объявление политика о намерении стать во главе государства ожидается в четверг, 15 июня, в Калифорнии.

Мэр Майами республиканец Суарез подал документы для участия в борьбе за президентский пост, — говорится в сообщении телеканала.

CNN отмечает, что Суарез уже второй год занимает пост мэра второго по численности населения города в штате Флорида. Телеканал называет политика «кубино-американцем».

В ходе праймериз Суарез будет бороться за номинацию на выборы от республиканцев с бывшим президентом США Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом и еще рядом однопартийцев.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что новой проблемой для Демократической партии США и действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах может стать кандидат от «Народной партии» Корнел Уэст. По словам политолога, Уэст выступает против экс-президента США Дональда Трампа, называя его «фашистской катастрофой», и против Байдена, которого характеризует как «неолиберальное бедствие».