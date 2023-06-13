Назван кандидат в президенты США, который станет проблемой для Байдена Политолог Дудаков назвал Корнела Уэста новой проблемой для демократов на выборах в США

Фото: Milo Hess/Global Look Press

Кандидат от «Народной партии» Корнел Уэст

Новой проблемой для Демократической партии США и действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах может стать кандидат от «Народной партии» Корнел Уэст, считает политолог Малек Дудаков. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что в его поддержку также планирует выступить зеленая партия США, сообщает «ПолитЭксперт».

У Демпартии появилась новая головная боль... В поддержку Уэста уже хочет выступить и зеленая партия США. Ей традиционно удается регистрировать своего кандидата в большинстве американских штатов. И именно из этого и исходит опасность Уэста для демократов, — отметил американист.

По словам политолога, Уэст выступает против экс-президента США Дональда Трампа, называя его «фашистской катастрофой», и против Байдена, которого характеризует как «неолиберальное бедствие». Его позицию разделяют многие левые, их не устраивает политика действующего главы США, уточняет эксперт. Кроме того, кандидат обещает остановить все конфликты с участием Вашингтона, перекрыть финансовую поддержку другим государствам и ликвидировать НАТО. Дудаков поясняет, что позиции демократов могут быть подорваны, благодаря чему будет обеспечена победа Трампа.

Аналитик Эми Уолтер ранее заявила, что президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда действующий американский лидер Джо Байден победил экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Эксперт отметила, что люди в 2020 году голосовали не за Байдена, а против Трампа.