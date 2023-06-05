Кандидат в президенты США назвал способ завершить конфликт на Украине Кандидат в президенты США Рамасвами: нужно пойти на уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами

Чтобы завершить конфликт на Украине, необходимо пойти на серьезные уступки России, сказал в эфире ABC News кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. В частности, политик предложил согласиться на замораживание действующих линий контроля в соглашении и не допускать Украину в НАТО.

Я думаю, нам нужно положить конец войне на Украине на мирных условиях, которые, да, действительно пойдут на некоторые серьезные уступки России, включая замораживание нынешних линий контроля в соглашении о перемирии в стиле корейской войны, — сказал Рамасвами.

При этом он считает, что в обмен на эти уступки Москва должна выйти из военного соглашения с Пекином. Рамасвами заявил, что не доверяет президенту РФ Владимиру Путину, однако уверен, что российский лидер будет следовать своим личным интересам.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании договориться с Россией, однако ее пресс-секретарь Кен Фарнасо назвал заявление кандидата забавным. По его словам, никто не действовал жестче по отношению к РФ, чем Хейли.

Вместе с тем до этого политик заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с «неевропейскими странами, включая Россию». По словам Хейли, это необходимо для укрепления глобальной безопасности.