Пушков допустил выход из президентской гонки в США основных кандидатов Пушков: Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп могут выбыть из борьбы за пост главы государства, предположил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, первый может покинуть президентскую гонку в силу состояния здоровья или коррупционных скандалов, а второй — если так и не сумеет отбиться от выдвинутых против него обвинений.

Пушков отметил, что вокруг нынешнего хозяина Белого дома «накапливается критическая масса разоблачений». Демократы пытаются их нейтрализовать путем «охоты на Трампа», но у них может не получиться прикрыть таким образом Байдена, который становится все более уязвимым.

И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами, — написал сенатор.

Ранее политолог Малек Дудаков предположил, что новой проблемой для Демократической партии США и президента Джо Байдена на предстоящих выборах может стать кандидат от «Народной партии» Корнел Уэст. По словам политолога, Уэст выступает против Байдена, которого характеризует как «неолиберальное бедствие», и его позицию разделяют многие левые, их не устраивает политика действующего главы государства. Уэст настроен также и против Трампа, называя его «фашистской катастрофой».