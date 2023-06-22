Новый кандидат объявил о решении баллотироваться в президенты США Экс-конгрессмен Херд объявил о решении присоединиться к борьбе за пост президента

Фото: Andrew Harrer/CNP/AdMedia/Global Look Press

Уилл Херд

Бывший член Конгресса США Уилл Херд объявил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов, которые должны состояться осенью 2024 года, сообщает Associated Press. Политик пойдет от Республиканской партии.

Объявив о своих намерениях, экc-конгрессмен выразил уверенность в том, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прoшлого, и раскритиковал экс-президента Дональда Трампа.

Если мы выдвинем кандидатом на пост президента такого попирающего законы, эгоистичного и неудавшегося политика, как Дональд Трамп, который в свое время не удержал под контролем Палату представителей, Сенат и Белый дом, мы все знаем, что Байден снова победит, — заявил Херд.

В Конгрессе за Хердом закрепилась репутация выступающего за интересы бизнеса и прагматичного политика, который не боится искать двухпартийного консенсуса.

Ранее стало известно, что мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. В ходе праймериз он будет бороться за номинацию на выборы от республиканцев с Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом и еще рядом однопартийцев.