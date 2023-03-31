В Белый дом или на нары? Чем закончится суд над Трампом Американские СМИ пишут, что бывшему президенту может грозить до четырех лет лишения свободы

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения «политическим преследованием и вмешательством в запланированные на 2024 год выборы». Хотя обвинительное заключение будет обнародовано только через несколько дней, американские СМИ пишут, что бывшему лидеру страны может грозить до четырех лет лишения свободы. Грозит ли 45-му президенту США тюремный срок или это лишь часть его предвыборной кампании, чтобы стать 47-м президентом?

Кто решил, что Трампа надо привлечь к суду

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке 30 марта проголосовало за то, чтобы предъявить обвинения в адрес бывшего американского лидера. По данным CNN, речь идет о более чем 30 случаях мошенничества.

Еще одно дело связано с разбирательством вокруг того, что Трамп платил порноактрисе Сторми Дэниэлс и бывшей модели «Плейбоя» Карен Макдугал за молчание об интимных подробностях.

Трамп уже стал первым в истории экс-президентом США, против которого открыли уголовное дело. Если его арестуют, это вызовет сильный общественный резонанс.

Что произойдет, если Трамп придет в суд добровольно

По закону Трамп обязан явиться в суд для дачи показаний и снятия отпечатков пальцев. Американские власти ожидают, что он это сделает добровольно 4 апреля. Как сообщает Insider, время и место было согласовано с его адвокатами. Впрочем, судебные власти США опасаются, что бывший президент, известный отсутствием почтения к суду, просто не явится 4 апреля.

Как пишет Forbes, Трамп «точно будет освобожден», если явится в суд. На это указывают и новые правила освобождения под залог в Нью-Йорке — люди, которые обвиняются в мелких правонарушениях и ненасильственных преступлениях, освобождаются под расписку о невыезде.

Тот факт, что ранее Трамп по уголовным делам не привлекался, также может стать смягчающим обстоятельством. Как отмечает The Washington Post, «странно приговаривать к большому сроку человека за достаточно мелкие правонарушения».

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Помогут ли Трампу его однопартийцы

Трамп считается жителем штата Флорида — там находится его резиденция Мар-а-Лаго, где он живет в последнее время. Согласно американским законам, если житель штата добровольно не явится на заседание суда в Нью-Йорк, то власти штата проживания должны помочь его экстрадировать.

Однако флоридский губернатор Рон Десантис, главный соперник Трампа на пост кандидата от Республиканской партии на выборах в 2024 году, отказался помогать в экстрадиции, поскольку сомневается в обвинениях в адрес Трампа. Правда, главный прокурор округа Палм-Бич во Флориде, где расположена Мар-а-Лаго, считает, что у губернатора просто нет полномочий остановить этот процесс.

«Единственное, что требуется от губернатора, это посмотреть на бумаги и убедиться, что они подлинные и подходят для выдачи ордера», — пишет Insider. То есть Десантис может лишь отсрочить появление Трампа в суде. Однако по закону требование об экстрадиции губернатор обязан подписать в течение 60 дней.

Как отмечают американские СМИ, из-за давления соратников по Республиканской партии Десантис будет до последнего защищать Трампа. «Флорида — штат, где республиканцы действительно защищают друг друга от таких демократических штатов, как Нью-Йорк», — пишет Insider.

Что произойдет, если Трамп не придет в суд добровольно

Если бывший президент не явится в суд и властям Флориды будет выдан запрос на экстрадицию, его все равно найдут и, вероятно, поместят под арест как минимум на время судебного разбирательства, что очень сильно усложнит ситуацию, заявила NEWS.ru старший научный сотрудник Институт международных отношений РАН Виктория Журавлева.

«Трамп должен прийти, потому что в его же политических интересах показать, что ему нечего скрывать и что он готов к судебному разбирательству. Если он уйдет в оборону, то все сыграет против него», — сказала Журавлева.

Как долго будет продолжаться разбирательство по делу Трампа

Дело Трампа может продлиться вплоть до президентских выборов в 2024 году или даже дольше. Как отмечает Reuters, уголовные дела в Верховном суде штата Нью-Йорк обычно занимают более года — от обвинительного заключения до судебного разбирательства.

Обвинения выдвинуты, потому что судья именно сейчас собрал нужное количество доказательств, считает Журавлева. По ее словам, все дела, по которым обвиняется бывший президент, требуют много времени, так как «в них мало зацепок».

«Другое дело, что судебные власти могли бы тянуть еще долго и выдвинуть все обвинения только к выборам в 2024 году. Но тогда это было бы очень подозрительно. Все бы сказали, что это сделано специально под выборы, чтобы убрать Трампа из числа кандидатов в президенты», — полагает эксперт.

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Кто начал преследование Трампа?

«Главный вопрос, кто инициировал обвинения в отношении Трампа и кто от этого выиграет, — говорит Журавлева. — Даже если Трамп не хотел избираться, сейчас ему точно придется это сделать. И на таком фоне у него есть большие шансы вернуться в Белый дом. Не остается сомнений, что республиканцы будут преподносить дело Трампа как политическую травлю со стороны демократов, у которых стареющий президент и нет своего популярного кандидата».

Впрочем, добавляет она, это не отменяет того, что с самого начала политической карьеры Трамп действует вне правил, чем вызывает возмущение и у оппозиции, и у своих однопартийцев. Он способен преподнести любые сюрпризы.