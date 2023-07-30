Трамп назвал вескую причину ладить с Россией Трамп: с Россией нужно ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

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С Россией необходимо поладить, поскольку ее запасы ядерного оружия превышают американские, заявил на митинге сторонников в штате Пенсильвания экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время Штаты из-за конфликта на Украине находятся «в очень глупой и опасной позиции». Также политик в очередной раз пообещал остановить конфликт в течение 24 часов, если он будет избран на пост главы государства в 2024 году.

Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю [Путина], ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить? — сказал Трамп.

Он также подверг критике действующую американскую администрацию, которая, по его словам, выделяет на поддержку украинцев в разы больше Европы — $200 млрд против $25 млрд. Подобную ситуацию Трамп назвал глупой.

Кроме того, он подчеркнул, что конфликт на Украине при его правлении никогда бы не случился, но он может исправить ситуацию за сутки, едва лишь вновь станет президентом США. По утверждению Трампа, он обсуждал с Путиным угрозу такого развития ситуации и заявил ему, что «вам будет очень плохо, если вы это сделаете», однако российский лидер не поверил американскому коллеге.

Ранее стало известно, что сторонники Республиканской партии отдают предпочтение Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. За экс-президента в настоящее время готовы проголосовать более половины респондентов. Согласно результатам исследования, за выдвижение Трампа на пост главы государства на очередных выборах выступает 57% участников опроса. Его основной конкурент, губернатор Флориды Рон Десантис набирает 13% голосов участников опроса.